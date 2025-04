Alvino sull'arbitro Guida: "Perché dice che ha 3 figli? Così danneggia l'immagine di Napoli!"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, anche delle dichiarazioni dell'arbitro Guida che ha scelto di non arbitrare il Napoli: “L’arbitro Guida penso che non si sia reso conto di ciò che ha detto, ha parlato della famiglia, evidentemente ha perso lucidità nella dichiarazione. Così è un danno enorme alla piazza.

Per quale motivo sottolinei il fatto che hai tre figli? Cosa c’entra con l’arbitraggio? Bisogna avere il coraggio di dire ciò che si pensa, l’uscita come l’ha fatta lede l’immagine della città di Napoli, anche come tifoseria".