Bucchioni “Napoli in difficoltà, Conte sta raschiando il barile: conteranno le energie mentali”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Ci vuole equilibrio, non bisogna temere di buttare lo scudetto. Il patrimonio è quel punto di vantaggio. Il pareggio col Genoa non ce lo saremmo aspettati, ma è arrivato. La squadra è in difficoltà, ci sono tante assenze. Conte ha scavato il fondo del barile, ma non si può sprecare quanto fatto nelle ultime giornate. Bisogna attingere dalle forze mentali per ritrovare quelle energie che sono rimaste.

Il Napoli senza dei valori importanti non sarebbe arrivato a questo punto della classifica. L’obiettivo era arrivare tra le prime quattro ed è già stato centrato. Mi aspetto una reazione caratteriale, anche grazie a quell’allenatore che c’è in panchina. Ma dal punto di vista tecnico le difficoltà ci sono. I tifosi non devono farsi prendere dalle preoccupazioni”.