Alvino sulla 'stazione Maradona': "Idea bellissima ma l'Eav ha toppato, la storia parte nel 1926!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "L'idea del murales alla cumana è bellissima, l'Eav brava ad anticipare i tempi. Ma per anticipare i tempi, su qualche difensore e cagnaccio l'Eav ha toppato. O dedichi la fermata solo a Maradona, in tutte le salse, oppure incominci a fare una valutazione sul Napoli e devi partire dal 1926, il primo presidente si chiamava Ascarelli, poi Achille Lauro e altri. Bruscolotti si tolse la fascia per darla a Maradona, record di presenze con il Napoli. L'Ingegnere De Gregorio (pres. Eav, ndr) sarà un tifoso sui generis, allora affidati a qualcuno".