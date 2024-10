Amarcord Novellino: "Mi incaz*ai con Corbelli per aver scelto Zeman al mio posto"

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Se fossi Conte direi alla squadra che non è una gara facile quella di Empoli, direi ai miei giocatori di aspettare gli avversari e ripartire. Loro avranno la determinazione e la cattiveria e noi dovremo fare altrettanto aggiungendoci la qualità che abbiamo. L’Empoli concede poco e se ci scopriamo possiamo trovare qualche difficoltà. Dobbiamo sopperire questa cosa con gli uomini che abbiamo. L’Empoli è una squadra caratteriale, che sa stare bene in campo e sa sopperire alla qualità che hanno le grandi. Neres? Conte deve parlare chiaro con lui, ma Conte è un tecnico che dice quello che pensa. Non fa come i vecchi allenatori tipo il Trap che diceva ‘domani giochi’ e poi non giocavo (scherza ndr.). Corbelli? Mi fece incazzare tantissimo perchè scelse Zeman in A e non me al Napoli. Io stetti zitto, ricordo che a Pistoia lui entro negli spogliatoi ed io lo feci entrare. A Corbelli dissi ‘il mio presidente è Corrado Ferlaino, lei è solo un …’. Non me la fate dire la parolaccia che gli dissi”.