Amichevoli in tv? Alvino: "Per ora il Napoli non ha accordi"

Durante il ritiro ad Antalya il Napoli giocherà due amichevoli, una con la squadra locale dell'Antalyaspor e l'altra con gli inglesi del Crystal Palace. Inoltre non si esclude anche una terza partita prima dell'altro test che si svolgerà al rientro a Napoli contro il Villarreal. Carlo Alvino, giornalista, intervenendo a Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal' ha parlato della possibile trasmissione in tv delle amichevoli: "Al momento non ci sono accordi, il Napoli ha incominciato a capire se ci sia interesse per un eventuale accordo".