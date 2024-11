Amoruso: “Sconfitta salutare per il Napoli, deve solo mettere in discussione alcune certezze"

L'ex azzurro Nicola Amoruso ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mio idolo è sempre stato Michel Platini. Ricordo quando con amici in auto ascoltavo le partite in radio e il francese era proprio il mio idolo. Anche Careca mi appassionava molto, mi piaceva per come si districava in area, poi segnava di tecnica e anche di potenza.

Lukaku vs Lautaro? Sono entrambi fondamentali per le loro squadre, ma hanno caratteristiche diverse. Lautaro è già da tempo negli automatismi della squadra, mentre Lukaku è arrivato un po’ tardi e deve ancora conoscere i compagni. Ci aspettiamo tanto dal belga, ma lui deve capire che dev’essere fondamentale non solo quando fa goal, ma anche quando non fa goal. Non bisogna vivere di facili entusiasmi, ma non si può nemmeno andare in depressione dopo una sconfitta. Non ci dimentichiamo che l’Atalanta ha battuto il Liverpool, farebbe male a tutti. Questa sconfitta è salutare, il che non significa che il Napoli debba ripartire da zero, ma deve solo mettere in discussione alcune certezze. Non bisogna demoralizzarsi e la sconfitta con l’Atalanta porterà ad una grande crescita del Napoli. Il percorso è lungo e complicato dopo una stagione veramente brutta, bisogna avere un po’ di tolleranza, non tutte le partite si possono vincere. Giocare contro le squadre di Gasperini è un incubo perchè ti marcano ad uomo. Un difensore cerca sempre l’anticipo perchè ce ne sta uno dietro sempre pronto. Fanno pressing asfissiante per tutta la partita”.