Amoruso su Bakayoko: "Centimetri e muscoli non portano chissà quali vantaggi..."

Nicola Amoruso, ex attaccante, è intervenuto a Sky Sport e s'è soffermato sui calciatori di potenza del Napoli Koulibaly, Bakayoko e Osimhen: "Centimetri e muscoli non portano chissà quali vantaggi se i giocatori non sono funzionali alle idee di Gattuso. C'è bisogno di quello, di calciatori che ben s'inseriscano. Il Napoli ha puntato dritto su uno dei migliori prospetti e dei più richiesti del mercato come Osimhen, Bakayoko aveva già fatto bene al Milan con Gattuso e Koulibaly dietro c'è da una vita. Non credo che l'idea del Napoli sia stata quella di mettere muscoli e centimentri, sono semplicemente giocatori funzionali".