Ancelotti a Mediaset: "Siamo orgogliosi, per battere i campioni d'Europa serve tutto! Ecco cosa ho detto a Klopp..."

Queste le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Canale 5 per commentare la vittoria degli azzurri: "C'è molto orgoglio da parte di tutti, la squadra ha mostrato il meglio di quello che aveva sotto tanti aspetti, per vincere contro i campioni d'Europa ci vuole tutto e siamo riusciti a mostrarlo. Ci sentiamo ancora più amati. Dove siamo stati meno bravi del solito è nella costruzione da dietro, mentre siamo stati più bravi del solito quando abbiamo difeso bassi, impenetrabili. Klopp? Gli ho detto 'sta tranquillo, ha perso l'anno scorso ed hai vinto la Champions, magari quest'anno ti succede lo stesso'. Andare fino in fondo? La qualità della rosa è molto competitiva, bisogna stare sempre molto attenti e concentrati e non dormire sugli allori, stasera è stata una bella sera ma sai domenica che musica a Lecce...".