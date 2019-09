Ancelotti dà indizi: "Non ci snatureremo! Difesa importante, ma è in queste gare che va mostrata qualità"

Quale undici sceglierà Carlo Ancelotti per la partita col Liverpool? Non sono tantissimi gli indizi dati dal tecnico azzurro in conferenza stampa, ma qualcosina l'ha fatto intendere: "Non dobbiamo snaturare la nostra identità, è chiaro che dobbiamo prendere spunto dai problemi avuti contro loro e anche dalle cose positive. L'aspetto difensivo è importante, ma poi c'è la qualità di chi abbiamo che in partite del genere devi mostrare".