Ancelotti-Gattuso, Criscitiello svela: "Ecco perché hanno litigato"

Real Madrid e Valencia si affronteranno oggi per la sfida di Supercoppa di Spagna e torneranno ad incrociarsi Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. In Spagna è imperversata la polemica sul rapporto tra i due ex allenatori del Napoli, anche dopo le dichiarazioni poco riappacificatorie del tecnico reggiano. In diretta a 'Sportitaliamercato', il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha rivelato come le storie tese tra i due siano iniziate dai tempi dell'alternanza sulla panchina del Napoli, con Ringhio chiamato in seguito all'esonero di Ancelotti: "Gattuso e Ancelotti non si parlano nemmeno più. Dall'esonero di Ancelotti a Napoli, Gattuso disse squadra non si allenava bene. Non si sono problemi personali, ma calcistici. Ancelotti apprezzava un rapporto diverso. Gattuso ha tentato di riconciliare più volte, ma Ancelotti ha ancora il dente avvelenato".