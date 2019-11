Ancelotti, l'ex collaboratore: "Nel Napoli tanti giovani con una personalità ancora da creare"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti: “Ancelotti ha esperienza ed è abituato a vivere momenti difficili. Gli obiettivi non si raggiungono mai con un solo uomo, ma con un gruppo di uomini e questa sosta deve servire per ritrovarsi, cancellare gli errori individuali e ripartire. Il Napoli è fatto da giocatori giovani, con una personalità ancora da creare. Il ritiro può essere un’esigenza ma deve farsi in momenti opportuno”.