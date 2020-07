Ancelotti, lo storico vice: "Napoli costruito per il 4-3-3, solo lui sa perché ha scelto un altro modulo"

Giorgio Ciaschini, storico vice di Ancelotti, è intervenuto a Marte Sport Live: "Gattuso era un trascinatore per l’atteggiamento che aveva quando entrava in campo e si allenava. Adesso ha dato equilibrio e mentalità alla squadra trasferendo ai calciatori la giusta serenità.

Il Napoli sembra costruito per giocare con un 4-3-3. Ancelotti ha sempre scelto un modulo per poter far esprimere al meglio i calciatori. Ha scelto un 4-4-2 un po’ camuffato e solo lui e il suo staff possono conoscerne i motivi".