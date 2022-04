Ancelotti: "Napoli buon club con esigenza di arrivare tra le prime quattro. Discutemmo per un ritiro"

L'ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato con Jorge Valdano della sua esperienza partenopea che si è conclusa nel 2019

L'ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid, ha parlato con Jorge Valdano della sua esperienza partenopea che si è conclusa nel 2019: "Napoli è la città più bella del mondo dove andare in vacanza. Dopo gli allenamenti pomeridiani prendevo una barca e andavo a cenare a Capri. È un buon club in Italia, con l’esigenza di arrivare tra le prime quattro. Nel secondo anno ho discusso con il club per un ritiro che loro volevano e io no. Nessun conflitto, non mi piace litigare".