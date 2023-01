Ancelotti non si sbilancia: "Penalizzazione Juve? Ho una mia idea, ma non mi esprimo"

"Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ricevuto anche una domanda sulla penalizzazione inflitta alla Juventus"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ricevuto anche una domanda sulla penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze: "Non voglio fare alcun commento. Ho una mia opinione, ma non voglio esprimermi su un processo ancora in fase di giudizio", ha concluso l'ex Napoli.