Ancelotti ribadisce: "Chi parla di 4-4-2 sbaglia! Costruiamo in 3 modi, anche 5 giocatori dietro la punta"

Nel corso dell'intervista post-gara a Tv Luna (qui la versione integrale), Carlo Ancelotti ha chiarito nuovamente che il Napoli non gioca 4-4-2, ma applica questo schieramento solo quando si compatta in fase difensiva:

Come giocherà il Napoli? “Ne parlo volentieri, i segreti non esistono. In fase difensiva sarà sempre 4-4-2. In fase offensiva non è mai un 4-4-2. Si può fare la costruzione con una linea di 3 con i due centrali e un terzino, a volte con due difensori centrali e poi una linea a tre con due centrocampisti ed un terzino oppure una linea a tre con un centrocampista davanti e altri quattro o cinque dietro la punta. Di solito contro una difesa a cinque schieriamo cinque giocatori dietro la punta. Chi parla di 4-4-2 in fase di attacco commette un errore”.