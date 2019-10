Ancelotti su Insigne: "Attimo di sbandamento, ora farà bene! Tribuna? E' successo anche a Younes..."

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche del caso Lorenzo Insigne. "Insigne ha fatto un ottimo inizio di stagione. Benissimo nel pre-campionato, bene nelle prime partite. Ha cambiato un po' la sua posizione, poi ha avuto un attimo di sbandamento e gliel'ho fatto notare, ma il discorso è finito lì. Per me e per la squadra è di fondamentale importanza, quand'è sereno e allegro dà il meglio di sé, quand'è ombroso non riesce a tirare fuori tutte le potenzialità. Io gli ho fatto rimarcare questo con la tribuna di Genk, un gesto forte, ma ora si sta allenando serenamente, farà bene in questo ciclo di partite".

Qual è il motivo della tribuna di Insigne a Genk: "Si è comportato male, non s'è allenato a dovere. E' successo la stessa cosa a Younes. Chi non si allena bene non gioca, questo i calciatori lo sanno".