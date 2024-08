Anche in Europa il mercato non decolla, ds Bayern: "Chi compra vuole spendere meno possibile"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha rilasciato una intervista alla Bild, in Germania, per parlare di alcune tematiche legate al calciomercato dei bavaresi. Soprattutto per quanto riguarda le uscite, il Bayern ha riscontrato più di qualche difficoltà: "La questione delle vendite non dipende esclusivamente da noi, ma anche dagli altri club" - si è giustificato Eberl - "di conseguenza, è difficile per me dire se succederà qualcosa nei prossimi giorni o magari alla fine del mese".

Eberl spera in qualche cessione rapida, tuttavia, non è da escludere che riuscirà a raggiungere questo obiettivo solo verso la fine del periodo di mercato estivo, il 30 agosto e questo complicherebbe enormemente gli impegni presi con giocatori come Désiré Doue (19) dello Stade Rennes o con il difensore del Leverkusen Jonathan Tah (28), entrambi promessi nuovi acquisti.

A cosa sono dovute queste difficoltà? Ecco la sua spiegazione: "Tutti i trasferimenti sono molto duri. Chi acquista vuole spendere il meno possibile. E la persona che vende vuole ottenere il più possibile. Raramente c'è consenso sul fatto che tu abbia centrato subito la cifra giusta. Ora si discute e si parla di molti aspetti diversi, come i bonus o le indennità di solidarietà che possono essere significative nei numeri. Ecco perché bisogna avere un po’ di pazienza. Il mercato è cambiato completamente negli ultimi anni. Anche i dettagli come le clausole di rescissione non sono più così chiare perché la formulazione potrebbe non essere altrettanto chiara come sembra dall'esterno".