Anellucci svela: “Il Napoli ha offerto 2 giocatori all’Atalanta per abbassare il prezzo di Lookman”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Gira voce che Giacomo Raspadori sia stato offerto all’Atalanta come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Ademola Lookman. Le risulta qualcosa? E in ogni caso, le piacerebbe un’operazione del genere? "Mi risulta sia di Raspadori che di Mazzocchi offerti all’Atalanta per abbassare il cartellino di Lookman, e sicuramente sarebbe interessante. Però il Napoli ha già tanti, tantissimi giocatori in rosa. Quando hai una squadra con numeri così alti come rosa ed anche a livello di ingaggi importanti, rischi di creare problemi nello spogliatoio. Per uno come Conte, la serenità del gruppo viene prima di qualsiasi altra cosa. Quando cominciano ad arrivare i top player con stipendi fuori scala, i giocatori che hanno vinto due scudetti e prendono un terzo dello stipendio cominciano ad avere malumori. In generale i mal di pancia nello spogliatoio sono la cosa peggiore che possa accadere".