Anguissa: “Lobotka è speciale, ci troviamo ad occhi chiusi! Su Gilmour e Mc Tominay…”

Frank Zambo Anguissa ha parlato anche di alcuni compagni di squadra

Nel corso della sua intervista rilasciata a CRC, la radio partner della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa ha parlato anche di alcuni compagni di squadra: “Lobotka? Già come persona lo amo, non parla mai, è sempre tranquillo e si vede anche sul campo. Non ha mai paura di fare cose che in pochi farebbero. Ci troviamo ad occhi chiusi. È facile giocare con giocatori con così tanta qualità. Siamo tutti amici, ma con lui è speciale sul campo.

Gilmour e Mc Tominay? Per me sono due giocatori veramente forti e bravi ed anche per quanto riguarda l’aspetto umano sono ottime persone. Per me il lato umano è molto importante, dico sempre che dopo il calcio c’è la vita. Vengono da un altro campionato, Gilmour ha bisogno di giocare di più. Scott abbiamo visto che ha tanto qualità, può segnare tanti gol, aiuta sempre la squadra. Hanno la qualità per giocare al Napoli. Siamo una squadra in cui ci aiutiamo tanto tra di noi, anche chi gioca di meno”.