Anna Falchi: “Tifo Lazio, ma ho fatto un fioretto con i tifosi del Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal, l’attrice Anna Falchi ha parlato della “sua” Lazio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di venerdì al Maradona: “Sono tifosa della Lazio, ma ho un rapporto privilegiato con il Napoli ed i napoletani e sono felicissima se dovesse vincere lo scudetto. Ha messo su un cammino incredibile, facendo 62 punti su 65, uno score veramente invidiabile. Sarebbe un trionfo meritatissimo per la squadra partenopea. Sarà una grandissima partita venerdì sera allo Stadio Maradona. Ripeto, sarei felicissima se a vincere sarà questo Napoli, perché Luciano Spalletti è un tecnico molto bravo che tra l’altro non ha mai vinto un titolo del genere in Italia, sarebbe una prima volta anche per lui”.