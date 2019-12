Apolloni: "Gattuso preparatissimo, i dubbi sono sotto l'aspetto societario..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Apolloni, ex Parma: “Sicuramente è un momento delicato per il Napoli. Ci sono dubbi sotto l'aspetto societario, nonostante la vittoria contro il Genk, in campionato non sta facendo benissimo, nonostante le aspettative. Gattuso è un allenatore preparatissimo, ma Napoli non è una piazza semplice. Affronta un Parma forte, sarà una bella gara con spettacolo".

ANCELOTTI E GATTUSO - "Non so cosa non abbia funzionato, bisognerebbe parlare dall'interno. In Italia non è semplice, Ancelotti stava facendo benissimo in Champions League, sono saltati degli equilibri all'interno. Napoli-Parma? Può fare risultato ed approfittare del cambiamento all'interno della squadra. Il Parma ha fatto vedere di essere una squadra ostica, rognosa, se non si affronta con il dovuto rispetto. Risultato aperto a tutto, banco di prova importante per Gattuso".