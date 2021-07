Argentina campione, de Paul si fa trasportare dal momento: "Messi il migliore di tutti i tempi!"

Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Argentina e migliore in campo nella finale di Copa America vinta col Brasile, a fine partita ha rilasciato alcune dichiarazioni: "In questo momento d'incertezza per il paese, sento che le persone sono tornate ad abbracciarsi. Questa Copa America è più di quanto sognassimo. Diventare campioni al Maracana contro il Brasile supera davvero ogni aspettativa. Sono molto felice. Messi aveva bisogno di tutti noi e tutti noi avevamo bisogno di lui. E' il migliore di tutti i tempi".