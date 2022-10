Arnautovic out, ma Spalletti non si fida del Bologna: "Zirkzee non viene dal Bayern?"

Il Bologna affronterà il Napoli privo di Marko Arnautović. Un'assenza che non lascia tranquillo Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna affronterà il Napoli privo di Marko Arnautović. Un'assenza che non lascia tranquillo Luciano Spalletti: "Da dove viene Zirkzee? Dal Bayern, non da una squadra di provincia. Se c'è Arnautovic ci sta che qualche volta non giochi, ma sono giocatori forti. Per noi sarà difficile, dovremo essere noi ad andare a prendere la palla e a tenerla lassù", le sue parole in conferenza stampa.