Aronica sicuro: "In attacco oltre Lukaku arriverà un grande colpo come Chiesa"

A dire la sua sul Napoli a TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, è stato l'ex calciatore Salvatore Aronica. Queste alcune delle sue parole: "Conte è sinonimo di garanzia, di aver preso un condottiero di grande carisma e competenza. Era la scelta migliore per ricreare entusiasmo dopo le delusioni della scorsa stagione”.

La rosa attuale si avvicinerà alle idee Conte o vedremo un riadattamento da parte del tecnico a livello di modulo?

“Credo che la rosa sarà impostata per il 3-5-2, non credo che Conte si snaturerà. Si ripartirà dalla compattezza e bisognerà iniziare a costruire la squadra dai tre centrali. Poi capiremo il da farsi con Kvaratskelia e Lukaku, che interessa come prima punta. Non mi stupirei poi di un eventuale acquisto di Chiesa”.

Quali sono le necessità della rosa ora?

“Innanzitutto Osimhen andrà via, qui servirà una punta centrale insieme ad un altro attaccante. Bisognerà poi rinforzare gli esterni, in attesa di capire di anche il da farsi con Di Lorenzo. Lui è un ragazzo molto intelligente, sono convinto che possa ripartire con la fascia da capitano al braccio. Conte del resto penso abbia già parlato con l’entourage del giocatore. Ciò significa che c’è la possibilità che rimanga”.

Si può recuperare qualcosa?

“L’arrivo di Buongiorno è dovuto, sarà un investimento importante. Magari insieme a Marin e ad Hermoso, che è stato richiesto da Conte. In difesa in pratica cambierà molto, a prescindere dal futuro di Natan, Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Io comunque terrei questi ultimi due”.