Aronica sicuro: "Venderei anche Kvara oltre Osimhen per costruire la squadra a Conte"

L'ex difensore azzurro Salvatore Aronica è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv parlando anche di Antonio Conte:

"Ho conosciuto Buongiorno a Trapani, ero allenatore del settore giovanile, un profilo interessante già all’epoca, si vedeva che aveva proiezioni importanti, ha mantenuto le aspettative, è certamente uno dei difensori più importanti dove il Napoli può investire. Conte? Perfetto per il Napoli, ha temperamento e ambizione, mentalità vincente, per risollevare gli animi e dare entusiasmo bisognava trovare un tecnico come lui. La difesa a tre è il suo marchio di fabbrica, ora Antonio porterà un po’ di novità, pur tornando all’antico, ad un modulo che il Napoli non utilizza in pianta stabile da almeno dieci anni.

Lukaku? Oggi andare a sostituire Osimhen non è semplice, sia perché non ci sono profili all’altezza, sia perché il Napoli non gioca le coppe. Il centravanti belga sarebbe adatto, ha lavorato con Conte, giocando con due punte il belga potrebbe essere il prescelto. Kvara? In questo momento lo vedo al Psg… Nel 3-5-2 potrebbe fare la seconda punta, nel 3-4-3 sarebbe essere differente. Non so, se poi queste sono le cifre, per 100 milioni non ci perderei un attimo a pensarci, ora che ha un parametro importante la sua cessione, insieme a quella di Osimhen, consentirebbe al Napoli di costruire una grande squadra, ad immagine e somiglianza di Conte”.