Arsenal, Jorginho: “Faccio sempre il tifo per il Napoli, spero facciano bene quest’anno”

Il centrocampista dell'Arsenal Jorginho ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro l'Atalanta al Gewiss Stadium, esordio nella nuova Champions League.

Ha tempo per seguire il campionato di Serie A ed il Napoli?

"Trovare il tempo in questo periodo è un po' difficile, ma seguo con affetto il Napoli. Hanno fatto una cosa straordinaria due anni fa, faccio sempre il tifo per loro e spero facciano bene quest'anno".