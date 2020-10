Ass. Borriello: "Coprifuoco? Ce lo dovevamo aspettare, va fatto tutto il possibile prima del lockdown"

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Coprifuoco? Ce lo dovevamo aspettare, non è per niente facile. Nonostante il nostro impegno, contenere ed osservare comportamenti civili. Proprio nel momento in cui pensavamo che il virus non potesse arrivare da noi, invece ci è arrivato è sta facendo il suo corso. Questa è una malattia brutta che va combattuta, meglio che va fatto tutto il possibile per scongiurare un lockdown totale".