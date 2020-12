Ass. Borriello: "Dopo la scritta Napoli ecco quali saranno gli altri interventi al 'Maradona'"

Nel corso di 'Radio Goal', ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: “Per domani la scritta Napoli nei distinti sarà completa e la vedremo per Napoli-Spezia. Nei prossimi mesi faremo la messa in sicurezza della copertura e la verifica dei bulloni della cassa in acciaio. Poi ci sarà il recupero dei corridoi che portano agli spogliatoi, il cosiddetto ‘Miglio azzurro’, sarà implementata la videosorveglianza, mentre i lavori per i bagni sono stati completati.

Tifosi allo stadio? Sta partendo finalmente la campagna dei vaccini, diminuirà la pressione sugli ospedali e credo che in primavera inoltrata si potranno riaprire parzialmente gli stadi.

Inaugurazione del Maradona? Lo stadio Maradona bisognerà inaugurarlo con una grande festa e con i tifosi. Lavoriamo molto e in silenzio anche per coinvolgere magari le altre squadre di Diego, dobbiamo formare la commissione e dovremmo operare delle scelte insieme.

Centro Paradiso? Per Soccavo anche ci stiamo muovendo, incontrerò il curatore fallimentare subito dopo le feste natalizie.

Mareggiata a Napoli? Evento drammatico, ma sapevamo di essere in pericolo con l’allerta meteo che c’era ieri e che continua oggi. A distanza di oltre 90 avanti c’è stato un maltempo di quel genere, c’è una situazione di fragilità nella nostra città ma non solo, basta pensare ai danni della neve a Milano.