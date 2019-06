Ass. Borriello garantisce: "Maxi-schermi resteranno. Il club sarà responsabile di atti di vandalismo"

L'Assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto in diretta a “Donne Nel Pallone, speciale #BarSport”, programma in onda su Julie Italia: "I lavori al San Paolo? E’ diventato davvero uno stadio fantastico. Mercoledì 3 luglio, in occasione della cerimonia di apertura della 30esima edizione delle Universiadi, i presenti potranno ammirare dal vivo questa meraviglia e provare una grande emozione, la stessa che ho provato io la prima volta che ci sono entrato. Abbiamo fatto tanti sacrifici e impiegato soldi pubblici, ma ora è una grande soddisfazione per noi, ma soprattutto per i cittadini che ne usufruiranno. Sono stati installati due maxischermi, è stata realizzata la nuova pista di atletica, rigorosamente azzurra, i bagni e i seggiolini, ma ci sono ancora tante cose da fare e sono sicuro che riusciremo a fare tutto. In passato ho subito critiche assurde sulla questione, attacchi social e non solo, ma i tempi della pubblica amministrazione sono questi e vanno rispettati, perché è importante fare tutto con la massima legalità, così come abbiamo fatto. La cosa importante ora è vedere i napoletani felici".



MAXI-SCHERMI - "Sì resteranno anche per il campionato per tutte le partite del Napoli, per sempre e dobbiamo ringraziare Antonio Beneduce per averli donati. Sulla questione faretti scomparsi, si è trattato di un gesto isolato, sicuramente un atto vandalico messo appunto da uno, massimo due persone. Un gesto inqualificabile dopo tutto quello che abbiamo fatto per garantire i lavori ai bagni. Sono convinto che nel futuro non ci saranno più episodi così. Il clamore negativo che si è creato attorno a questi due sconsiderati è stato tanto, e sono convinto che per la prossima volta ci penseranno su prima di compiere un'azione simile. Ora lo Stadio è dei napoletani che vedendolo così bello lo proteggeranno, ma comunque, proprio per garantire che tutto vada per il meglio, abbiamo chiesto più controlli e sorveglianza. Se qualche atto vandalico dovesse verificarsi durante le partite del Napoli ne risponderebbe la società".