Ass. Borriello: "Lavoriamo al centro Paradiso, sul consiglio comunale per Diego..."

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di queste ore, come il consiglio comunale straordinario che si terrà domani: "Trinagolare in onore di Maradona? E' un'iniziativa lodevole, speriamo di portarla avanti. Già immagino tanta gente al San Paolo, magari ci finanziamo un campetto sportivo.

Consiglio comunale straordinario? Giusto coinvolgere il consiglio, nel processo decisionale sullo stadio anche il consiglio ha espresso la sua opinione. Era giusto ricordarlo anche ad una seduta straordinaria, apriremo co un discorso del sindaco, poi i consiglieri comunali, poi tante testimonianze, giocatori, giornalisti, stiamo lavorando ad un video emozionante e toccante. Poi il grande capitano Bruscolotti, stiamo lavorando ad una cosa bella.

Centro Paradiso? Io sono riuscito a risalire al nominativo del professore che si sta occupando del fallimento, lo metterò al confronto con i ragazzi straordinari di Soccavo che hanno idea di trovare un modo di coinvolgere la gente del quartiere per far rivivere il centro paradiso".