Ass. Borriello: "Mi ha meravigliato abbiano fatto venire i tifosi del Verona a Napoli"

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Visti i precedenti, mi ha meravigliato che abbiano fatto venire i tifosi del Verona a Napoli, nonostante la rivalità che esiste tra le due tifoserie. Al di là di questo, sono totalmente contro le chiusure dei settori ospiti. Per l’accaduto sono dispiaciuto perché una volta arrivati in città devono poter seguire tutta la partita. Logicamente ci sono delle precauzioni, magari farli entrare prima e farli uscire dopo, in un percorso protetto e in totale sicurezza. Sono contrario a non permettere ai nostri tifosi e ad altri tifosi in generale di non seguire la squadra del cuore in trasferta. Ribadisco: sono dispiaciuto per quanto accaduto, ma sono questioni su cui decide la prefettura e il Gos che avranno fatto tutte le valutazioni del caso sulla sicurezza".