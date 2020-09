Ass. Borriello: "Qualcosa a Genova non ha funzionato. Stadi? Ora siamo in difficoltà..."

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il protocollo è strettissimo e molto rigido. Anche i dipendenti del Comune che sono lì per dei guasti, entrano con il protocollo che la Lega Calcio dà per gli eventi sportivi. Non ho nessuna riserva su quanto il calcio Napoli sta facendo in questi mesi, il protocollo anche lì è rigidissimo. Qualcosa a Genova è stato sbagliato, mi auguro che non ci sia nessuna ricaduta sui nostri calciatori. C'è un numero di persone importanti che è a stretto contatto, bisogna fare molta attenzione. Stadi? Ora siamo in una situazione di difficoltà, sono significativi, c'è una difficoltà oggettiva. Maxi schermi senza immagini partita? Non lo so. Non siamo noi che governiamo ed azioniamo questi meccanismi, spetta a chi organizza l'evento. Anche sulle immagini c'è tutta una questione di diritti".