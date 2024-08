Ass. Cosenza deluso: “Il Napoli attuale è da decimo posto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli: "La squadra schierata domenica era palesemente peggiore dell’anno scorso e già l’anno scorso è stato un disastro. La difesa è peggiorata, dobbiamo solo sperare in Buongiorno, non c’è un vero attaccante, i centrocampisti bravi, bravissimi, vanno benissimo, ma i piedi per segnare non li hanno.

Purtroppo, sulla carta, oggi c’è una squadra peggiore dell’anno scorso. Ci vuole ben altro per dare soddisfazioni da prime quattro squadre. Non è che perché sono rappresentate del Comune, allora devo dire che il Napoli è fortissimo quando non lo è, non ha niente a che vedere col Napoli di Sarri o Spalletti. L’anno scorso, con una squadra modesta, abbiamo bruciato 3 allenatori.

Stadio Maradona? Ci sono stati più incontri, De Laurentiis sa benissimo quali sono le regole: un progetto tecnico da presentare, analisi finanziarie che consentano di dare lo stadio al Napoli per un lungo periodo. Ha detto che il progetto lo sta facendo, lo aspettiamo e verrà esaminato, al di là di come va il Napoli. Si tratta di un progetto importante e il governo approva questa procedura, soprattutto perché il Governo vuole che una città importante come Napoli possa ospitare gli Europei.

Che Napoli mi aspetto? Innanzitutto, speriamo che Buongiorno prenda il comando della difesa. Voglio bene a Juan Jesus, ma pensando a Kim e Koulibaly, non è proprio mestiere suo. Poi, non capisco la situazione in attacco, così è leggerino, bruciamo anche Raspadori e Simeone. Oggi, sulla carta, Il Napoli è da 10° posto se va bene. Mi sento davvero deluso".