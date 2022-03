Assurdo l’ex juventino Evra: "Allegri sta facendo miracoli"

"Stiamo parlando del cambio di Dybala... ma questa non è una maledizione".

© foto di Federico De Luca

"Per me Allegri sta facendo miracoli. Stiamo parlando del cambio di Dybala... ma questa non è una maledizione, in questa Juve c'è un problema profondo". A dirlo ai microfoni di 'Prime Video' l'ex bianconero Patrice Evra. "Prendendo Vlahovic si va nella direzione giusta, ma questa è la Champions. Dusan ha fatto tanti movimenti per ricevere un pallone, è incredibile, ma la Juventus ha avuto un possesso di palla troppo lento".