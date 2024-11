Atalanta da scudetto? Pasalic: "Non siamo neppure a metà campionato"

Per qualche ora, in attesa di Inter,-Napoli di stasera, l'Atalanta si godrà il primato in classifica. Una posizione da sogno che ha spinto i tifosi bergamaschi a cantare 'Vinceremo il tricolor' al termine della vittoria sull'Udinese, la sesta di fila in campionato. Coro che Mario Pasalic ha commentato così, a DAZN: "Stiamo bene, siamo lì, ma non siamo neanche a metà campionato. Continuiamo così, poi vediamo dove arriveremo". Dello stesso avviso Raoul Bellanova: "I tifosi è giusto che sognino, noi lo faremo con loro".