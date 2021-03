Atalanta, Gasperini sulla corsa Champions: "Sarà una gara a eliminazione. Noi gli intrusi"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Hellas Verona: "La corsa Champions sarà una gara a eliminazione. Noi siamo gli intrusi di turno e cercheremo di lottare fino alla fine. Speriamo che le Nazionali durante la sosta non facciano scherzi perché di solito abbiamo sempre qualche problema a ripartire ma sarà una gara avvincente"