AUDIO - Avv. Pasqualin su Juve-Napoli: "Un bene essere rimasti nell'ordinamento sportivo"

Claudio Pasqualin, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni TMW Radio.

Come giudica il ribaltone di Juventus-Napoli elaborato dal CONI? C'entrano i rapporti complicati con la FIGC?

"La valutazione, forse corretta e da condividere, è politica. Mi limiterei ad una di tipo giuridico, constatando che ancora esiste una certa autonomia dell'ordinamento sportivo. Si temeva che entrassero in gioco i vari TAR e Consigli di Stato, ma la nota positiva, al di là delle valutazioni di merito, è che la cosa abbia confermato e rivendicato l'autonomia dei vari ordinamenti: tutto è rimasto entro lo sportivo, e questo è un bene per il calcio".