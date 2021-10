AUDIO - Brambati: “Gattuso non ha lasciato macerie, Spalletti uomo giusto per completare il suo lavoro”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulle partite dello scorso weekend in Serie A.

Un pensiero a...?

"A Simone Inzaghi. Quando fai una cavolata devi dire che hai sbagliato, in particolare a mettere Dumfries. In quel momento lo hai messo e ti è andata male. Non andare a parlare davanti alle telecamere dando le colpe all'arbitro, prenditela con il giocatore che ha fatto un errore".

Roma, Mourinho punta solo su pochi elementi. E' giusto?

"Ha risposto sul campo. Il Napoli ha perso i primi punti con la Roma, che è riuscita a fermare una squadra che finora non era stata fermata da nessuno. Mourinho ha aggiunto qualcosa sul post-Bodo, ha parlato di soldi e commissioni, ma deve ricordarsi che la Roma è una società quotata in Borsa e dovrebbe avere più attenzione".

Napoli la più forte?

"E' una squadra di grandissima qualità e Spalletti forse è la persona giusta per completare un lavoro comunque fatto da Gattuso. Non ha lasciato le macerie ma un percorso fatto di un certo livello, che ha confermato lo stesso Spalletti".

Juventus, che ne pensa delle scelte di Allegri?

"Dybala lo dicono le cronache, si è aggregato al gruppo sabato, era neutrale che entrasse a partita iniziata. Chiesa? Nelle ultime due gare non ha fatto benissimo, credo che Allegri volesse avere un giocatore in panchina per eventualmente incidere quando i ritmi si abbassavano. Accantonati Dybala e Chiesa? Dentro la partita ce ne sono 4-5 e a volte certi giocatori partendo dalla panchina possono essere più incisivi. E lo pensa ancora Allegri, che pensa innanzitutto al bene della Juventus. Aveva i suoi validi motivi per tenerli inizialmente in panchina".