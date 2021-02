AUDIO - Bucchioni: "La storia tra Gattuso e il Napoli è finita"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio della giornata di Serie A.

Occasione persa per la Roma?

"Sì, non c'è dubbio. Il Benevento ha costruito le sue fortune con questo tipo di partite. La Roma doveva adottare qualche strategia diversa. La fatica dell'Europa League s'è vista. La Roma è mancata nella rapidità, nelle energie".

E Fonseca sarà di nuovo criticato:

"Ha fatto bene lo scorso anno e anche quest'anno. Stasera mi è piaciuto poco, ci sono state scelte discutibili. Il Benevento è questo, si doveva tentare qualcosa di diverso".

Napoli-Gattuso: come finirà?

"Mi sembra finita la storia tra Gattuso e il Napoli. Ha fatto cose buone, quando poi si crea un clima come quello visto ultimamente è difficile gestire un gruppo. Il 4-2-3-1 poi va bene quando hai la squadra adatta e in forma".

Milan, Pioli sotto accusa?

"Le cose sono andate benissimo, ha fatto un grande lavoro ma il modulo è molto dispendioso. Quando ti accorgi che vengono meno le energie devi cambiare. Serve un centrocampo più folto. Adesso è sempre in inferiorità numerica in mezzo al campo. Non si può andare avanti col pilota automatico perché finora era andato tutto bene".