AUDIO - Cagni: "ADL è molto bravo, ma quest'anno ha toppato di brutto"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Cagni:" Inter - Juve mi aspetto un avvio di attesa. Nel MIlan vedo confusione." Galderisi:" Il Milan non ha rosa superiore alla Juve. Perdita grave del Milan Kessie."

L'allenatore Gigi Cagni a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli in stagione con il cambio di allenatore.

Napoli, Calzona la scelta giusta?

"Il problema sono i dirigenti. ADL è molto bravo ma quest'anno ha toppato di brutto. Calzona non lo conosco, a dire il vero. In una situazione come questa il presidente ha fatto bene a prendere uno che conosce l'ambiente".