AUDIO - "Che gol di Fabian!" le emozioni di Martino-Del Genio in diretta su KK

Strepitosa vittoria del Napoli sul campo dell'Inter, commentata su Kiss Kiss con grande trasporto da Carmine Martino e Paolo Del Genio. Questo il suo commento sul gol degli azzurri: "Ancora Fabian Ruiz che riceve, scambia con Di Lorenzo, si porta verso il centro, può tirare, gooooool. Il Napoli ritrova lo spagnolo, un gran gol, il suo sinistro a rientrare porta il Napoli in vantaggio al Meazza" questo il commento in diretta di Martino con Paolo Del Genio: "Nella sua posizione preferita, ha mantenuto la freddezza, l'ha toccato di nuovo prima di trovare lo spazio per un grande tiro a giro".