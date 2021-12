AUDIO - Cosmi: "Ho detto a Spalletti che Ounas è cavallo di razza"

L'allenatore Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Le prime dieci partite del Napoli facevano presupporre a qualcosa di incredibile. Poi purtroppo sono incappati in qualche difficoltà, a mio avviso dovuto soprattutto a problemi di infortuni e Covid che hanno compromesso quell'avvio. L'Inter, partita in sordina rispetto a loro e al Milan, ha trovato continuità di rendimento e risultati positivi: senza problemi di organico oggi guidano la classifica".

Quanto pesa la sfortuna del Napoli, e che giocatore è Anguissa?

"Pensavano di aver preso un giocatore forte e di prospettiva ma questo è arrivato e il giorno dopo era già il migliore in campo. Prima è stato tra i grandi vantaggi e oggi tra i problemi, perché è venuto meno. Hanno perso anche Koulibaly, i mediani... Certo, le ultime sconfitte con Empoli e Spezia non me le aspettavo".

Era lecito attendersi un Ounas più coinvolto nel Napoli?

"Per come la vedo io, il suo primo obiettivo per questa stagione era farsi considerare da Napoli e l'ha centrato, perché Spalletti si è subito accorto delle sue enormi potenzialità. Al completo però il Napoli ha una batteria notevole sulla trequarti, per scavalcare certi giocatori devi faticare. Quando sembrava essersi ritagliato qualcosa di importante ha avuto un infortunio ma anche quando è entrato è sempre stato d'impatto".

Possiamo rivelare che Spalletti le ha chiesto consiglio?

"Sono colloqui normali, sia io che lui apparteniamo a una generazione di allenatori che tra loro parlano. C'è collaborazione, io gli ho solo dato il mio parere e gli ho detto che è un cavallo di razza, uno di quelli con la gamba da campione e non inferiore ai Cuadrado, Muriel o altri che ho potuto allenare, come potenzialità. Poi la differenza, però, la fanno gli ultimi tre centimetri di testa".