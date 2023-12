AUDIO - Da Torino: "Proteste del Napoli? Preparano il terreno alla sfida con la Juve"

Su Radio Bianconera, il giornalista Andrea Bosco ha parlato del campionato della Juventus, soffermandosi sulla prossima sfida contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

"Cose di Calcio" con Antonio Paolino. Ospiti: Roberto Gasparro, Andrea Bosco (detto tra noi), Samuel Tafesse e Malu Mpasinkatu (Dir. Sportivo).

Intervenuto nel corso di 'Cose di Calcio' su Radio Bianconera, il giornalista Andrea Bosco ha parlato del campionato della Juventus, soffermandosi sulla prossima sfida contro il Napoli: "Gli azzurri protestano per torti veri o presunti subiti contro l'Inter in modo da non subire gli stessi torti contro la Juventus, una tecnica che paga come dimostra José Mourinho”.