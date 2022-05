AUDIO - Di Gennaro: “Bernardeschi non è da grandissima squadra, lo vedrei al Napoli”

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv e opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv e opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto.

Che bilancio di Bernardeschi alla Juventus? Dove lo vedrebbe ora?

"Le prestazioni sono sempre state così così e gli hanno provato pure a cambiare ruolo: per me è un attaccante esterno. Non so però se sia un giocatore da grandissima squadra: in questi anni di Juventus proprio non l'ha dimostrato, non so se per questione di ruoli o personalità. Lo vedrei magari in una Lazio, un Torino o un Napoli".