AUDIO - Di Gennaro: "Dopo Sarri il Napoli doveva avere la forza di dar via i giocatori migliori"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista TMW Radio, è intervenuto a Stadio Aperto, iniziando dallo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku andato in scena martedì sera: "Anche ai miei tempi c'erano certe situazioni, ricordo un soggetto in particolare che ogni volta che giocavamo contro mi provocava toccando sui familiari. La scena di martedì è brutta per come si sono esposti, ma credo sia una questione legata alla precedente esperienza di Manchester che non è andata. A fine primo tempo poi ho temuto anche il peggio, non bello da vedere anche perché con due pezzi da novanta così fai fatica anche a fermar tutto. Senza pubblico poi risalta".

Cosa pensa della fiducia rinnovata dal Napoli a Gattuso?

"Più che la fiducia ci sarebbe da rinnovare il contratto... La batosta di Verona si è fatta sentire, la discontinuità è stata sempre il marchio ma stavolta ha perso nettamente. Il problema di Gattuso è che secondo me si colpevolizza troppo, perché vuole difendere i ragazzi, ma c'è qualcosa di atavico. Noi alla fine dei cicli si ha l'abitudine di mandare via gli allenatori e non i giocatori, ma è il contrario! Serve la forza di saper ricominciare, e a Napoli, dopo Sarri, ci voleva la forza di dare via i migliori giocatori. Credo che infatti fosse questa l'idea di Ancelotti quando era arrivato".