AUDIO - Di Gennaro: “Insigne perfetto per Spalletti. In caso di addio lo vedo bene al Milan"

A parlare di Napoli (e non solo) a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Situazione Insigne, si prepara l'incontro con ADL:

"E' il leader e capitano, l'arrivo di Spalletti ha portato comunque nuovo entusiasmo, dà un segnale importante, vuol dire che punta a qualcosa d'importante, almeno la Champions. Insigne ha dimostrato di essere un giocatore insostituibile, normale che si debba trovare un accordo, magari con dei bonus. Per il gioco di Spalletti è perfetto. Su questi giocatori di qualità, insostituibili, bisogna per forza trovare una via di mezzo. La diminuzione degli stipendi si deve fare con altri elementi, non con questi".

Se dovesse andare via, dove lo vedrebbe bene Insigne?

"Nel Milan di Pioli".

Lukaku, Chelsea che vuole arrivare a 110 milioni:

"Per me a 130 si vende tutto. E' un giocatore fondamentale per l'Inter, ma a certe cifre si deve vendere".