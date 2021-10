AUDIO - Di Gennaro: “Prima Juve era invincibile, ora il Napoli può avere la grande chance Scudetto"

A commentare il weekend di Seria A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Un pensiero a...?

"Per Mourinho. Dopo la batosta in Conference League non era semplice. E' una responsabilità maggiore per chi gioca dire poi certe cose, ma anche un allarme abbastanza grosso. La sconfitta in coppa ha pesato molto. Ha mostrato la problematica principale, ma è anche la squadra che ha investito di più nel mercato. Le sue parole sugli investimenti sono importanti. Io credo che sulla Conference ci abbia fatto un pensiero, il pari col Napoli credo che sia importante":

Napoli la più forte?

"Ha la possibilità di centrare un grande obiettivo quest'anno. Negli anni scorsi ha incontrato una Juve invincibile, quest'anno ha la grande occasione. Vedremo quando arriverà la Coppa d'Africa e perderà diversi elementi importanti. Ha preso l'allenatore giusto al momento giusto, poi è una squadra forte e ha trovato uno come Osimhen che gli mancava".

Inter, Inzaghi ha sbagliato a mettere Dumfries?

"E' un momento un po' particolare, vede una classifica che poteva essere migliore, ha subìto il ko con la Lazio. Di solito i cambi li sbaglia poco Simone, prendersela con gli arbitri è quasi non vedere la realtà".

Pari tra Inter e Juventus. Chi ha più chance per il titolo?

"Più l'Inter, la Juventus sta ancora cercando giocatori che gli facciano la differenza, tipo Chiesa e Dybala. Si è ripresa, ma per lo Scudetto la vedo difficile".