AUDIO - Ex direttore Tuttosport: "Milan favorito, ma il Napoli ha la rosa più profonda"

L'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto durante l’Editoriale di TMW Radio per parlare della giornata di Serie A che si concluderà stasera. Di seguito le sue parole.

Sul duello Scudetto “Il Milan è la candidata numero uno alla vittoria finale, la prova del Napoli è stata più sofferta. Ora bisogna capire il rendimento di queste squadre sul lungo periodo. Come lo scorso anno i rossoneri stanno facendo cose egregie, ma il Napoli si sta comportando in modo straordinario perché ha una rosa che permette di cambiare tanto anche quando Osimhen è assente”.

Sulla Juventus “La ripetitività del gioco della Juventus nasce purtroppo da un’omologazione del passaggio di palla tra Chiellini e Bonucci. Se devi fare una rivoluzione, io credo che sia il caso di fare scelte coraggiose. Una coppia de Ligt-Danilo, potrebbe essere la coppia del futuro. Bonucci e Chiellini sono abituati a un gioco che non precede il passaggio a centrocampo. Se davanti a Danilo e de Ligt metti Arthur e Locatelli vedremmo un’altra Juve. Il gioco attuale è di una monotonia incredibile. C’è bisogno di scelte radicali, il ruolo di Ronaldo andato via e seccato per questa situazione non va trascurato”.