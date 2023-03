AUDIO - L'ex Bonomi: "I big non partiranno tutti, ma certe occasioni non sono da perdere”

“Le caratteristiche di Osimhen sono quasi introvabili. Hojlund sta facendo molto bene. In Italia, però, siamo troppo abituati ad esaltare i calciatori molto presto".

Parlando del Napoli, Kim è la sorpresa della stagione? Può andare via a giugno? “ Sicuramente è una grandissima rivelazione di questa stagione come lo è la coppia offensiva. Ci saranno valutazioni da fare. Sono stati bravi a prenderli ora devono essere bravi a gestirli. Bisognerà competere con la forza economica delle altre. Ho, comunque, piena fiducia in Giuntoli ”.

Mauro Bonomi , ex difensore del Napoli, è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' a Tmw Radio per commentare vari temi.

Quello più a rischio è Osimhen?

“In questi ultimi anni il calcio è cambiato e la forza la ha il calciatore. Bisogna fare anche queste valutazione. C’è anche, poi, da calcolare la possibilità che un calciatore che ha dimostrato, e vale, possa avere un anno di sfortuna. Penso che non andranno via tutti. Ci sono, però, occasioni che non si possono perdere”.

Hojlund può essere il sostituto di Osimhen? Possono bastare Raspadori e Simeone?

“Le caratteristiche di Osimhen sono quasi introvabili. Hojlund sta facendo molto bene. In Italia, però, siamo troppo abituati ad esaltare i calciatori molto presto. Il danese deve ancora dimostrare tanto. Se guardiamo questi mesi si parla di un fenomeno. Ci sono, però, tante valutazioni da fare. Abbiamo visto molti calciatori sopravvalutati. Raspadori e Simeone sono bravissimi giocatori ma serve qualcuno che faccia la differenza da un punto di vista numerico”.

Per sostituire Zielinski, invece, meglio Samardzic o Koopmeiners?

“Sono entrambi giocatori promettenti. Io credo, però, che per il prossimo anno conterà molto il giudizio di Spalletti. La sua parola sarà fondamentale. Non vorrei che venissero fuori i primi scricchiolii sulle cessioni. La macchina è perfetta ma se si vuole mantenere lo stesso livello c’è tanto da fare”.