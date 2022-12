AUDIO - L'ex Juve Giannichedda: "Se il Napoli riparte come ha finito per le altre non ce n'è"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Sarri e Luis Alberto con chi parlerebbe ora? "Con Sarri, perché Luis Alberto può far fare il salto di qualità se la Lazio vuole puntare ai primi posti. Andrei a convincere Sarri per fare un tentativo per tenerlo dentro ai suoi schemi".

Abraham e Luis Alberto, due incognite per Roma e Lazio. Quale la più complicata da gestire? "La gestione di Luis Alberto è più difficoltosa, il mercato poi disturba parecchio in certi frangenti. Abraham è una gestione tecnica, con il ritorno di Dybala può tornare a fare bene".

Basta Frattesi e il ritorno di Wijnaldum per far fare il salto di qualità alla Roma? "Frattesi è un incursore, come Wijnaldum. E poi Dybala e Pellegrini se stanno bene ti fanno fare il salto di qualità. Si fa fatica a fare un bel gioco con giocatori solo muscolari. Poi bisogna risolvere il capitolo modulo, perché non si potrebbe andare avanti con il 3-4-2-1".

Dybala falso nueve idea da percorrere? "Un giocatore del genere è talmente forte che non è scellerata. A Palermo giocava più avanti, ma aveva anche spazi. Contro le big quello spazio devi creartelo. E non sacrificherei uno come Abraham, che non ha fatto bene nella prima parte ma lo scorso anno ha fatto vedere cose importanti. Con Dybala più avanti dovresti sacrificare Abraham".

Immobile dove può trascinare la Lazio se non avrà altri problemi? "Sappiamo la sua importanza. Senza Immobile non aveva mai fatto bene la Lazio prima di oggi. Sicuramente con lui può dare fastidio alle prime della classe. La Lazio al completo diventa molto fastidiosa".

Si ripartirà con Inter-Napoli. Chi sarà l'osservato speciale? "Se il Napoli riparte come ha finito, per le altre non ce ne è. Io dico Skriniar, che ora sembra in bilico. L'Inter nella prima parte in difesa non ha fatto bene, se vuole risalire la china deve migliorare in quel reparto e recuperare i singoli. Skriniar deve stare bene a livello mentale o si fa fatica così".